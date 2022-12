Gretchen rebate críticas após ser confirmada em bloco: ‘Sou ícone’

Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen apareceu nas redes sociais na quarta-feira (21) para dar um “chega para lá” nos haters que a criticaram após a cantora ser confirmada em um bloco pré-carnaval.

Por meio do perfil no Instagram, Gretchen disse ter feito questão de olhar os comentários na publicação do anúncio para poder rebater as críticas de internautas.

“Sou Rainha do Bloco. Deixei os comentários, sabe por que? Para aplaudir de pé a sua inveja. Para ver você morrendo de ódio, porque eu posso”, disparou a cantora.

“Escrevem assim: ‘Com essa música há anos?’, sabe por que? Porque a minha música não é descartável, a minha música é eterna. Sou ícone, sou cult. Por isso, meu bem, minha música fica para sempre”, continuou Gretchen.

A artista ainda debochou dos críticos de plantão ao falar que estava curtindo uma viagem de férias. “Agora estou aqui aplaudindo sentada, com esse corpinho que Deus me deu, a tua inveja. A tua vontade de estar no meu lugar. Estou aqui em Salinas curtindo meu final de ano com esse corpo maravilhoso para a sua infelicidade, para a sua tristeza. Feliz final de ano para você, meu amor”, finalizou.

