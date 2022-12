O Grupo Bauminas é composto por 5 empresas e trabalha nos segmentos de Nutrição Vegetal e Saneamento Ambiental. Hoje, a empresa está anunciando novas vagas de trabalho em algumas regiões do Brasil. As oportunidades disponíveis exigem profissionais pró-ativos e responsáveis, que possuem o intuito de inovar o ambiente de trabalho. Veja, a seguir.

Grupo BAUMINAS abre vagas de empregos pelo país

Para a entrega dos melhores resultados, o Grupo Bauminas conta com um time de funcionários especializados, que trabalham com responsabilidade e priorizam a entrega de bons serviços. Atualmente, todas as companhias que formam o grupo, atuam em prol do bem-estar de todos os brasileiros através de alimentos de qualidade e água tratada.

Com mais de 6 décadas de atuação, a empresa busca expandir cada vez mais suas atividades. Por isso, hoje um novo processo seletivo foi anunciado. Confira, a seguir, as vagas disponíveis e mais informações referente ao cadastramento do currículo.

Analista de Infraestru de TI – Cataguases/MG;

Coordenador de Vendas – Remoto e Salvador/BA;

Motorista de Truck – Minas Gerais;

Auxiliar de Importação – Cataguases/MG;

Motorista Manobrista – Bahia;

Estágio na área de Marketing – Cataguases/MG;

Auxiliar de Produção – Manaus/AM;

Motorista Carreteiro – São Paulo;

Oper. de Produção – Luziânia/GO.

Veja também: TELEMONT abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para mais informações referente a seleção dos candidatos, é só entrar no site de inscrição 123 empregos. Logo depois, escolher a vaga de Interesse e cadastrar um currículo para o análise da empresa.

Fique atento a todas as atualizações do Notícias Concursos, e saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente.