Grupo Boticário abre vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Boticário inova através de pesquisas e testes. Tem sido assim há 45 anos. Os seus mais de 12.000 funcionários sonham com um produto até que você o veja ganhar vida. Multiplicam a beleza através do seu ecossistema multinacional, multimarcas e multicanais. As suas marcas Vult, O Boticário, quem disse, berenice? e Eudora estão cada vez mais longe.

Os produtos do Grupo Boticário são distribuídos pela MultiB. A Beautybox e Beleza na Web são as suas plataformas digitais de beleza. A MOOZ é a marca que desenvolve soluções financeiras para toda a cadeia de valor da empresa.

A sua indústria produz mais de 350 milhões de produtos por ano. Com mais de 4.000 pontos de venda sustentáveis em 1.750 cidades, é a maior rede de franquias de beleza do mundo! Por meio de e-commerce e catálogos de venda direta, a sua marca chega a 100% dos consumidores no Brasil. Veja abaixo todas as vagas ofertadas:

Anl. Customer Service;

Tec. Suporte TI;

Anl. de Demanda;

Desenv. Node.js Especialista;

Anl. de Gestão de Despesas;

Tec. de Qualidade;

Anl. de Inovação de novos Negócios;

Desenv. React;

Anl. de Meios de Pagamento;

Tec. de Laboratório de Qualidade;

Anl. de Produto;

Estoquista;

Ass. Comercial;

Tech Manager;

Aux. de Operações;

Promotor de Vendas.

Como se candidatar

Para enviar o seu CV para a vaga anunciada, deverá visitar o site da 123 empregos e seguir as instruções aí indicadas. Encontre a empresa Boticário, clique em Candidatar-se, selecione a vaga desejada, leia os requisitos com atenção, e caso seu perfil se enquadre nos requisitos, cadastre-se.

