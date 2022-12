Grupo Carburgo abre EMPREGOS no Rio Grande do Sul

O Grupo Carburgo é uma empresa que reúne várias unidades de revendedora de veículos automotores no estado do Rio Grande do Sul e trabalha com marcas como a Volkswagen, Kia Motors e Citröen. Os seus funcionários trabalham de forma criativa e responsável e hoje o grupo está ofertando diversas oportunidades de emprego. Veja a seguir.

Grupo Carburgo abre vagas de emprego no Brasil

O Grupo procura uma nova equipa para potencializar o sucesso das suas atividades oferecendo salários compatíveis e benefícios aos seus funcionários. Focando no cliente, a empresa promove relacionamento duradouro, a fim de atender suas necessidades através de uma comunicação clara e respeitando as diferenças.

A Carburgo conta com o desempenho de mais de 250 colaboradores distribuídos por várias cidades do Rio Grande do Sul, como Sapiranga, São Leopoldo, Caxias do Sul, Gravataí, Canoas e Novo Hamburgo. Para fazer parte da companhia, seus colaboradores devem atuar de forma resiliente, protagonista e com foco no resultado. Segue, abaixo, os cargos oferecidos:

Vendedor de Consórcio – Novo Hamburgo / RS;

Vendedor de Peças – Gravataí / RS;

Avaliador / Entregador de Veículos – Sapiranga / RS;

Assistente Fiscal – Novo Hamburgo / RS;

Consultor Técnico – Novo Hamburgo / RS.

Como se candidatar

Para quem estiver interessado em ingressar na Carburgo como colaborador, basta seguir as orientações do site 123 empregos, anexar seu currículo e enviar para análise depois de encontrar o cargo desejado. No momento, a empresa está em busca de profissionais que tem a pretensão de agir de forma inovadora todos os dias.

