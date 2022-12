O Grupo Carrefour é composto por um grupo de marcas, como Atacadão, Express, Banco Carrefour e vários outros. Suas atividades chegam em várias regiões do Brasil e o seu crescimento é grande. No momento, a empresa divulgou novos trabalhos. Confira.

Grupo Carrefour abre vagas de emprego pelo país

Atualmente, o Carrefour é um dos maiores grupos atuando no varejo alimentar em todo o Brasil. Mais do que apenas um grupo varejista, a empresa é um ecossistema de negócios. Oferecendo vários formatos para atender diferentes ramos do mercado, a empresa cresce cada dia mais.

A companhia valoriza a diversidade e busca por novos profissionais para fazer parte do time. Trata-se de uma recrutadora que oferece aos seus funcionários um ambiente de trabalho inclusivo, sem desigualdade e vários outros benefícios. Confira, a seguir, qual cargo o Grupo Carrefour disponibilizou.

Consultor CRM (Atacadão) – São Paulo;

Descrição da vaga – Gestão de vendas e produtos de e-commerce, Transformação digital, responsável pelos processos de CRM da empresa, gestão de relacionamento dos clientes com ações CRM, etc.

Requisitos – Formação superior completa em administração e área afins, conhecimento em CRM e modelos básicos em modelagem de dados, conhecimento em linguagem SQL e análise avançada de dados.

Como se candidatar

Para realizar o envio de um currículo para análise e concorrer ao processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos. Nele, você vai encontrar todas as informações referente a candidatura e o cadastramento do seu currículo.

