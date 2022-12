Grupo Elfa abre NOVOS empregos pelo país

O Grupo Elfa possui mais de 30 anos de atuação no mercado médico nacional, sendo um dos principais prestadores de serviços e soluções médicas do Brasil, tornando-se um parceiro exemplar da cadeia de valor no mercado hospitalar ao prestar serviços de alto valor agregado em medicamentos de alta complexidade e distribuição de suprimentos médicos hospitalares.

Grupo Elfa tem novas oportunidades de trabalho pelo Brasil

O grupo Elfa pertence ao Pátria Investimentos, um dos mais importantes fundos de private equity do país. eles são apaixonados pelo que fazem. Acreditam que assim podem se enriquecer, contagiar e inspirar todos com quem nos relacionamos. Eles sonham grande.

Venha se tornar parte desta grande empresa se você compartilha destes valores. Conheça abaixo algumas vagas ofertadas:

Anl. BI;

Vendedor Interno;

Anl. de Compras;

Líder de Operações Logística;

Anl. de Departamento Pessoal;

Promotor de Merchandising;

Anl. de Gente;

Líder de Transportes;

Anl. de Segurança da Informação Pl;

Op. de Telemarketing – PCD;

Anl. de TI;

Motorista;

Anl. de Transportes OTM;

Líder de Estoque;

Anl. Qualificação/Validação Térmica;

Consultor de Vendas Internas;

Aprendiz Administrativo;

Jovem Aprendiz;

Assessor Técnico;

Consultor Tec. Eletrofisiologia;

Ass. Courier;

Gerente Regional;

Ass. de Consignado;

Coord. de RH;

Ass. de Depósito;

Gerente de Operações;

Veja também: Movida abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para se tornar parte da equipe do Grupo Elfa é preciso acessar o site 123 empregos para conseguir realizar a sua inscrição. Encontre o artigo com os cargos da empresa, ache o que te interessa e em seguida leia com cuidado todos os requisitos e, caso o seu perfil se encaixe, faça o seu cadastro na plataforma.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e atualize-se com os principais processos seletivos de grandes empresas.