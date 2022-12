Grupo Fleury abre vagas de emprego pelo país

O Grupo Fleury é uma das organizações de saúde mais respeitadas do Brasil. Eles possuem mais de 40 marcas, entre eles estão Santecorp, Fleury Medicina e Saúde, Papaiz, a+ Medicina Diagnóstica, Inlab, Laboratorio Weinmann, LAFE, Labs a+, Diagmax, Clínica Felippe Mattoso, Centro de Patologia Clínica, Diagnoson a+, Cedire, Weinmann Serdil, Campana e Instituto de Radiologia.

Grupo Fleury possui novas oportunidades de trabalho pelo Brasil

O Grupo Fleury também opera em 30 centros médicos e hospitais de renome. Através de suas marcas estamos presentes nos mercados dos estados do Maranhão, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná e Bahia.

A empresa oferta aos seus funcionários diversos benefícios como vale transporte, assistência médica, vale alimentação, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche, previdência privada e Participação nos Lucros ou Resultados. Conheça abaixo todas as vagas ofertadas e saiba em seguida como se inscrever:

Tec. de Laboratório;

Op. de Atendimento;

Anl. de Laboratório;

Tec. de Coleta;

Op. de Teleatendimento;

Ass. Administrativo;

Tec. de Enfermagem;

Anl. de Planej. de Demanda;

Ass. de Coleta;

Tec. de Laboratório;

Executivo de Contas;

Aux. de Sala Unidades;

Recepcionista;

Tec. de Radiologia;

Ass. de Atendimento ao Cliente;

Aux. Administrativo;

Tec. de Enfermagem.

Como se candidatar

Quem tiver interesse em alguma das oportunidades que o Grupo Fleury oferece precisa visitar o site 123 empregos, pois o cadastro é feito por meio dele. Após clicar em Candidatar-se, encontre a vaga desejada, leia os requisitos e, caso seu perfil seja compatível, cadastre-se.

