Grupo Habibs tem novos EMPREGOS pelo país

A motivação do Grupo Habibs é inspirar histórias. É contar histórias de amigos à mesa de jantar, de famílias comemorando vitórias grandes e pequenas. Esses momentos são recheados de risadas leves e muito humor. Basta envolver-se com ele com facilidade, atenção e carinho. Eles querem estar juntos nas lembranças que ficam em fotos, conversas e corações durante o tempo que tornou a vida mais elegante e deliciosa.

Grupo Habibs abre novas oportunidades de trabalho pelo Brasil

O que o Grupo Habibs mais quer é que todos aproveitem as pequenas coisas da vida. Tire um partido e mostre que sempre há coisas boas para comemorar e coisas novas para experimentar. O dia fica mais feliz quando puxamos outra cadeira para perto da mesa.

Há diversas vagas em aberto. A empresa oferece aos funcionários benefícios como dia de folga no aniversário, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, vale refeição e outros. Veja todos os cargos ofertados abaixo:

AGILE MASTER;

Superv. Delivery;

Anl. de Atração e Seleção;

Copeiro;

Anl. de Dados;

Chefe de Cozinha;

Anl. financeiro De Negócios;

Garçom;

ASS. JURÍDICO;

Lider de Cozinha;

AUX. EXPEDIÇÃO;

Gerente de Plantão;

Anl. de Comunicação;

Gerente Geral;

Anl. de Desenvolvimento Organizacional;

Gerente de Turno;

Anl. de Gestão Imobiliária;

Comprador;

Anl. de Recursos Humanos;

Líder de Arquitetura de Soluções;

Anl. de Remuneração e Benefícios;

Cozinheira;

Anl. de RH;

Inspetor de Qualidade;

Anl. de sistemas;

Eletromecânico;

Anl. de Suporte Técnico;

Tecnólogo em Alimentos;

Ass. de Atendimento Publicitário;

ESFIHEIRO;

Ass. de Trade Marketing;

Superv. de Higienização;

Consultor de Campo Fast Food;

Espec. em Queijos;

Consultor de Loja.

Como se candidatar

Para se inscrever nas oportunidades mencionadas do Grupo Habibs é preciso visitar o site 123 empregos e realizar o seu cadastro.

