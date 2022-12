O Grupo Paraná iniciou suas atividades no Mato Grosso do Sul como um pequeno açougue, hoje a companhia atua em diversos segmentos como supermercado, imobiliário e agropecuária e busca expandir cada dia mais as suas atividades. Novos empregos foram disponibilizados pela empresa. Veja, a seguir.

Grupo Paraná abre vagas de emprego pelo Brasil

O Grupo Paraná disponibilizou novas oportunidades de empregos em algumas regiões do Mato Grosso do Sul. A companhia prioriza a contratação de trabalhadores responsáveis e dedicados em entregar os melhores resultados da empresa.

A companhia faz parte da história da região de Costa Rica do Mato Grosso do Sul e tem como objetivo contribuir para o crescimento, sempre contratando novas pessoas, realizando sonhos e transformando a vida da população. Veja a seguir as vagas disponíveis e todas as informações referente ao processo seletivo.

Auxiliar de Almoxarifado (Costa Rica/MS) – Necessário experiência com Excel, possuir CNH A/B e conhecimentos com variedades de peças;

Eletricista Automotivo Sênior (Costa Rica/MS) – Necessário ensino fundamental, experiência com elétrica de veículos e disponibilidade de horário.

Operador de Colheitadeira (Mato Grosso do Sul) – Necessário CNH B e experiência com máquinas colhedoras.

Operador de Máquinas Agrícolas (Costa Rica/MS) – Necessário CNH B e experiência com máquinas agrícolas em geral.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente às vagas disponíveis, o candidato pode acessar o site 123 empregos e realizar a sua inscrição para concorrer ao processo seletivo.

