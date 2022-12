Grupo Raymundo da Fonte abre vagas de estágios 2023

Foto: Divulgação

O grupo Raymundo da Fonte, dono de marcas como Brilux, Minhoto, Even e Sonho, abriu vagas para o programa de estágios 2023. Entre os benefícios estão bolsa de estágio, auxílio transporte, alimentação e plano de saúde.

Para se candidatar, os interessados devem acessar este novo site de carreiras do grupo, selecionar o cargo que deseja ocupar e em seguida cadastrar o currículo, seguindo as instruções disponíveis na página.

O número total de vagas disponíveis não foi divulgado. Mas, os jovens podem atuar no setor administrativo, industrial, jurídico e técnico em mecânico.

A empresa está ainda com vagas para cargos efetivos. Os interessados em trabalhar nas Indústrias podem acessar as vagas pelo site e verificar as oportunidades. Os selecionadas trabalharão na unidade de Paulista, no Grande Recife; em Horizonte, no Ceará; e em Belém, no Pará.

No momento, as funções disponíveis são para analista de sistemas, analista de comunicação interna, analista financeiro, auxiliar de expedição, auxiliar de produção, encarregado de logística, mecânico de manutenção industrial, motorista, operador de produção, técnico de processos. Os salários e benefícios variam de acordo com o cargo.

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.