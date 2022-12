O Grupo Real é uma das maiores empresas atuando na distribuição de peças e acessórios automotivos do Brasil. Iniciando suas atividades em 1962 em Minas Gerais, atualmente a companhia está presente nas cidades como Recife, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal, Vitória, Campo Grande e várias outras.

Grupo Real abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A empresa é destaque através de seus programas sociais que oferecem oficinas gratuitas às pessoas carentes em Minas Gerais, além de patrocínios ao Hospital de Câncer em Curitiba e à orquestra experimental de Uberlândia. A companhia incentiva o desenvolvimento e o crescimento profissional de seus colaboradores através de subsídios para ingressar em cursos de graduação e pós-graduação.

Para continuar sendo referência em seu segmento, a companhia está anunciando novas oportunidades de emprego para aqueles que acreditam que as pessoas são as peças mais importantes no seu negócio, e buscam se desenvolver profissionalmente no ambiente de trabalho. Confira.

Analista Administrativo – Bauru/SP;

Coordenador Externo de Vendas – Bauru/SP;

Analista de Comunicação – Uberlândia/MG;

Estágio de Segurança da Informação – Minas Gerais;

Analista de Planejamento Financeiro – Minas Gerais;

Promotor Externo de Vendas – Belo Horizonte/MG;

Assistente Comercial (Temporário) – Uberlândia/MG;

Vendedor Interno Autopeças- SP, DF, PR, MG, RS, SC, MA, CE, ES;

Supervisor de Logística – Bauru/SP;

Assistente de Planejamento Financeiro – Uberlândia/MG.

Como se candidatar

Para obter mais informações referentes aos empregos anunciados, o candidato pode entrar no site de 123 empregos e enviar um currículo para análise.

