Trabalhando com alimentação coletiva há mais de 6 décadas, o Grupo Risotolândia está presente em diversos estados do Brasil. A companhia foi criada com o intuito de entregar qualidade, bem estar, e saúde em seus atendimentos. Para saber mais informações referente as vagas anunciadas e a candidatura. Confira.

Grupo Risotolândia abre vagas de emprego pelo país

O Grupo Risotolândia deu início às suas atividades em 1950 e tudo sempre era preparado com muito carinho e amor, muitas coisas mudaram desde então, mas a sua forma de preparo continua a mesma. Atuando com um grupo profissional e especializado, os seus colaboradores desenvolvem soluções para o segmento de Facilities e Logística, além das refeições coletivas.

Atualmente, esse grupo de profissionais aumentou muito, hoje são mais de 4 mil colaboradores atuando em seus pontos de atendimento. Neste momento, os contratantes estão buscando profissionais que auxiliem a população brasileira a manter uma melhor e mais saudável alimentação. Confira.

Mecânico de Manutenção Industrial – Araucária/PR;

Secretária – Paraná;

Atendente de Escola (PCD) – Curitiba/PR;

Zelador – Araucária/PR;

Auxiliar de Logística – Paraná;

Nutricionista Coordenador Operacional – Paraná;

Consultor Interno de Recursos Humanos – Paraná;

Encarregado Operacional – São José dos Pinhais/PR;

Auxiliar de Cozinha (PCD) – Araucária/PR;

Coordenador de Patrimônio – Araucária/PR;

Cozinheiro para escolas – Santa Catarina;

Analista de Qualidade – Araucária/PR.

Veja também: Unicesumar abre vagas de emprego no Paraná

Como se candidatar

Aos candidatos interessados em fazer parte do processo seletivo, é só seguir as orientações no site 123 empregos e realizar o envio de um currículo para análise.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.