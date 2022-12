O Grupo Sabin iniciou suas atividades no ano de 1984 no Distrito Federal e sua história é marcada por princípios e valores empresariais. Atualmente a companhia está presente em 72 cidades e entrega cerca de 40 milhões de exames por ano aos seus 7 milhões de clientes. Para continuar crescendo e cuidando da saúde das pessoas, o grupo anunciou um novo processo seletivo. Confira.

Grupo Sabin abre vagas de emprego em todo o Brasil

O Grupo Sabin foi criado com o propósito de inspirar as pessoas e cuidar delas. A empresa possui cerca de 7000 colaboradores e oferece serviços de saúde com excelência aos brasileiros. A companhia possui um amplo portfólio contendo mais de 7000 exames laboratoriais e de imagem, além de vacinas e serviços de check-up.

A companhia investe em inovação e qualidade para entregar o melhor aos seus clientes. Diante disso, o Grupo Sabin prioriza a contratação de profissionais qualificados e empenhados em levar os melhores resultados. Confira.

Agente Central de Atendimento – SC, São Paulo, PR, MG;

Técnico de Segurança do Trabalho – Blumenau/SC;

Agente de Recepção – MS, SP, SC, GO, PR, MG;

Técnico em Laboratório – Brasília/DF;

Agente de Serviço de Apoio – São José dos Campos/SP;

Supervisor de Unidade – Taubaté/SP;

Agente de Serviços Gerais – Manaus/AM;

Jovem Aprendiz – Tangará da Serra/MT;

Bioquímico (Toxicologia) – Brasília/DF.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, o candidato deve realizar a sua inscrição através do site 123 empregos.