Guanabara Diesel abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

A empresa Guanabara Diesel que foi fundada no ano de 1962, é uma das mais tradicionais concessionárias Mercedes-Benz em solo brasileiro. Faz parte de um Grupo, que tem participação em mais de 50 empresas e está no mercado há mais de sessenta anos. Além de fornecer produtos para peças, automóveis de passeio, utilitários e outros serviços, a companhia mantém parcerias com a Michelin, que fabrica pneu e a Denso, que fabrica ar-condicionado para automóveis de passeio e caminhões.

Guanabara Diesel possui novas oportunidades de trabalho no estado do Rio

A missão da Guanabara Diesel é fornecer produtos e serviços de elevada qualidade necessários ao transporte de mercadorias e pessoas, proporcionando soluções óptimas, garantindo a satisfação dos acionistas e consumidores e o retorno do investimento.

Sua visão é ser reconhecida por consumidores, colaboradores e parceiros nos setores em que atua como uma empresa fornecedora de produtos e serviços de qualidade superior. A empresa presta seus serviços com elevada integridade, buscando garantir a confiança de seus clientes e manter sua reputação no mercado. Veja abaixo as oportunidades ofertadas:

Estágio Ensino Superior Administrativo;

Anl. de Recursos Humanos Pleno;

Estágio Tec. em Mecânica Automotiva;

Desenvolv. Java Script;

Espec. Protheus;

Estágio Ensino Superior Controladoria.

Como se candidatar

Para enviar o seu currículo para as oportunidades em destaque da empresa Guanabara Diesel é necessário acessar o site 123 empregos, pois é através dele que é possível fazer a sua candidatura. Sendo assim, clique para se inscrever e após escolher a vaga, leia com atenção os requisitos, se o seu perfil for compatível faça o seu cadastro.

