Guarda Municipal de Iracemápolis – SP abre Concurso público

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Iracemápolis abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas no cargo de guarda civil municipal masculino.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino médio completo, carteira nacional de habilitação (CNH) categorias A e B, dentre outros requisitos. O salário oferecido será de R$ 1.629,89, acrescido de R$ 690,00 de auxílio-alimentação, com escala de 12×36 ou 24×28 horas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto Indec. O valor da inscrição está fixo em R$ 70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova discursiva. As avaliações serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

O guarda civil é um elemento essencial da execução, cabendo-lhe observar o fiel cumprimento das ordens de serviços e das disposições regulamentares, obediência e respeito a seus Chefes e exercer uma fraternal camaradagem para seus companheiros; Ao GC compete: ser pontual na instrução e no serviço; Apresentar-se em público sempre rigorosamente uniformizado, asseado com a máxima compostura; Abster-se da prática de vícios que prejudiquem a saúde e aviltam a moral; Zelar pelo bom nome da instituição; Compenetrar-se da responsabilidade que lhe cabe sobre o material de que é detentor; Comunicar imediatamente o chefe direto ou extravio ou dano causado a material sob sua responsabilidade; entre outras atividades.

EDITAL nº 02/2022