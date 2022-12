Guerra é pai de Brisa em ‘Travessia’? Pistas provam reviravolta na trama

Foto: Reprodução/TV Globo

O mistério por trás do passado de Brisa (Lucy Alves) pode estar perto de receber um desfecho em “Travessia”, novela das nove de Gloria Perez.

A reviravolta na história pode apontar que Guerra (Humberto Martins) é o verdadeiro pai de Brisa, apesar da novidade não estar prevista na sinopse original da história.

A novidade pode fazer parte das mudanças que Gloria Perez promove em “Travessia” para movimentar a história de Brisa e dos personagens principais.

Para justificar a paternidade de Guerra, um antigo romance do empresário com a mãe de Brisa deve explicar que a mocinha é a primogênita dele.

Segundo informações do Observatório da TV, Creusa (Luci Pereira) vai ser a responsável por levar Brisa até as revelações sobre o passado da mãe no Maranhão.

Antes disso, um vidente dirá para a protagonista de “Travessia” que uma pessoa da família dela está por perto, o que é mais uma dica sobre a paternidade.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.