A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) deverá ter um novo gestor à frente da superintendência de Alagoas em 2023. E um dos nomes mais fortes para o cargo é o do engenheiro civil Guilherme Ressurreição Lopes.

A possibilidade foi mencionada durante entrevista concedida nesta segunda-feira, 19, pelo Prefeito Ronaldo Lopes, para a rede Antena 7.

“Se ele for o escolhido para administrar a Codevasf em Alagoas, com certeza vai fazer um bom trabalho porque conhece os problemas da região do Baixo São Francisco”, afirmou o prefeito de Penedo em resposta ao jornalista Luciano Amorim.

Além da formação profissional, Guilherme tem experiência de uma década no legislativo, período de trabalho no Senado Federal, conhecimento necessário para o andamento de processos e projetos, inclusive os que deixaram de ser feitos pela Codevasf.

O órgão federal do Ministério de Desenvolvimento Regional tornou-se praticamente uma ‘concessionária de veículos’ em Alagoas, comparou Ronaldo Lopes, lembrando que a principal missão da companhia foi abandonada.

“A Codevasf é fundamental para o Vale do São Francisco, mas ela perdeu muito porque não evoluiu em termos de servidores e nem de orçamento. Esse trabalho de entregar veículos para os municípios é importante, mas eu entendo que somente a Codevasf pode alavancar o desenvolvimento da nossa região, principalmente nas áreas de piscicultura e carcinicultura”, explica Lopes sobre o apoio ao cultivo de peixe e camarão;

Em sua vida pública, o atual prefeito de Penedo também tem no currículo a gestão da Codevasf Alagoas e por isso sabe o quanto é importante a assistência técnica e o apoio da companhia para outros setores da economia das cidades ribeirinhas, como os perímetros irrigados de Igreja Nova (Boacica), Porto Real do Colégio (Itiúba) e Penedo (Marituba).

A sensibilidade e o entendimento sobre o que se precisa fazer para o Baixo São Francisco ser fortalecido, econômica e politicamente, passa, sem dúvida, pela escolha de Guilherme Lopes para gerenciar a Codevasf em Alagoas.