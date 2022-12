Gusttavo Lima fará show na Bahia dia 29 de dezembro; saiba onde

Foto: Augusto Albuquerque

O Réveillon Praia do Forte trará para o palco o show do embaixador Gusttavo Lima – que fará uma das pouquíssimas apresentações na Bahia durante a celebração de ano novo. Com canções como “Milu”, “Na Hora de Amar” e muitos outros sucessos no repertório, o show de Gusttavo Lima será um dos pontos altos da noite do dia 29 de dezembro, no Réveillon Praia do Forte.

Além do Embaixador, quem também subirá ao palco serão os cantores Thiago Brava e Lincoln, além da dupla de DJ’s DubDogz, que levará sua batida eletrônica para animar o público até o dia amanhecer.

Com umistura de ritmos e estilos, o Réveillon Praia do Forte, vai reunir em 5 intensos dias, uma grade de atrações com grandes nomes do cenário musical e uma estrutura de altíssima qualidade, que contará com serviços exclusivos em um cenário paradisíaco.

Os ingressos estão sendo vendidos com diversas opções, entre elas estão: venda individual dos dias, o passaporte para os 5 dias, além da opção de mesa para a noite do dia 31 – com serviço all inclusive ou o ingresso individual para a noite da virada. O ingresso individual do pacote all inclusive para a virada do ano chega a R$ 1,9 mil.

SERVIÇO

Réveillon Praia do Forte

Data: 27 a 31 de dezembro de 2022

Ingressos: Pacote 5 dias | Ingressos individuais | Mesa all inclusive premium | Individual all inclusive premium

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do link: https://linktr.ee/reveillonpraiadoforte

