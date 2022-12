A Hapvida possui mais de 40 anos de experiência no sistema de saúde e possui o compromisso de entregar qualidade aos seus pacientes, visando o bem-estar e saúde dos mesmos. A companhia iniciou a semana com oportunidades de emprego imperdíveis em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Hapvida Saúde abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Hapvida acredita que promovendo a diversidade, inclusão e a oportunidade de crescimento no ambiente de trabalho motiva os seus colaboradores a entregar os melhores resultados. Seu objetivo é a construção de um ambiente livre de preconceito onde todos se sentem seguros para expressar seus talentos.

Desde o início de suas atividades, a Hapvida busca cuidar da saúde das pessoas através de um serviço de qualidade e um atendimento de excelência, sempre oferecendo o melhor aos seus clientes e pacientes. Para isso, a empresa procura contratar profissionais talentosos e qualificados. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis.

Vendedor Comércio – Pirassununga/SP;

Pedagogo (Aplicador ABA) – Goiânia/GO;

Terapeuta Ocupacional – Fortaleza/CE;

Auxiliar Administrativo (Oportunidade Internal) – Natal/RN;

Técnico em Eletromecânico – Belo Horizonte/MG;

Médico do Trabalho – Goiânia/GO;

Técnico de Coleta – São José dos Campos/SP;

Instrumentador Cirúrgico – Teresina/PI;

Recepcionista – Natal/RN;

Gerente de Credenciamento – Campo Grande/MS;

Estagiário em Enfermagem – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, os candidatos devem fazer a sua inscrição no site 123 empregos através de um currículo para a companhia analisar.

