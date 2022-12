Atuando a cerca de 4 décadas, a Hapvida Saúde é um dos maiores sistemas de saúde presente no Brasil. A Companhia busca entregar um atendimento de qualidade aos seus 15 milhões de clientes. Para dar continuidade a sua trajetória, a contratante está divulgando novas oportunidades de emprego. Confira.

Hapvida Saúde abre vagas de emprego pelo Brasil

Levando os melhores resultados ao mercado de saúde do Brasil, a Hapvida é referência em seu setor e busca pelo seu crescimento diariamente. A companhia oferece assistência médica, clínicas, laboratórios e vários outros serviços aos seus clientes.

A companhia foi fundada com o intuito de cuidar da saúde dos brasileiros e para dar continuidade a essa história, está buscando novas pessoas para atuar em seus hospitais e clínicas. Confira a seguir, as vagas disponíveis e todas as informações referente a candidatura.

Agente de Serviço de Saúde (Recepcionista) – Brasília/DF;

Vendedor Comercial – Pirassununga/SP;

Analista de Administração Pessoal – Salvador/BA;

Técnico Ocupacional (Estimulação Precoce) – Fortaleza/CE;

Analista de Auditoria Patrimonial – Ribeirão Preto/SP;

Técnico de Segurança do Trabalho – Uberlândia/MG;

Analista de Contabilidade (Consolidação e Demonstração Contábeis) – Fortaleza/CE;

Técnico de Imobilização Ortopédica – Belém/PA;

Analista de Processos e Projetos Júnior – Fortaleza/CE;

Psicólogo Analista Comportamental – Goiânia/GO;

Auxiliar de Laboratório – Salvador/BA.

Como se candidatar

Para ter acesso a mais informações referentes às oportunidades anunciadas, o candidato pode acessar o site 123 empregos e cadastrar um currículo para o análise da empresa.

