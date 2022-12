Harry Styles tenta cantar Ivete Sangalo durante show no Brasil

Foto: Lloyd Wakefield e Rafa Mattei

Parece que Harry Styles entrou no clima do carnaval durante passagem pelo Brasil para uma série de shows. Isso porque durante apresentação em São Paulo, na noite da quarta-feira (14), o cantor arriscou cantar um trecho de Ivete Sangalo.

O momento aconteceu no último show da “Love On Tour” no Brasil, durante bate-papo com os fãs Harry Styles pediu ajuda do público para cantar “A Galera”.

A música da cantora é um dos hinos do carnaval baiano e foi lançada em 2005, no disco “As Super Novas”, é uma das canções de assinatura de Ivete Sangalo e sempre aparece nos shows da artista.

“Fevereiro, alegria”, cantou Harry em um momento, mas os fãs acabaram confundindo com a canção “Tempo de Alegria”, mas o cantor percebeu a diferença do palco.

“Aquela coisa do carnaval, você não se lembra? Como eu vou me lembrar se vocês não se lembram?”, brincou o cantor no palco. Harry Styles fez um total de cinco shows no Brasil.

Veja vídeo:

