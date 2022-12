Hemoba lança campanha para incentivo à doação de sangue

Foto: Divulgação / Hemoba

A Hemoba lançou uma campanha de Natal para conscientizar e mobilizar a população baiana à doação de sangue por causa do estoque crítico. Neste período, devido às festas de final de ano, férias escolares e viagens, há uma queda no número de doadores e, por consequência, uma diminuição no atendimento das demandas dos hospitais.

Segundo a Hemoba, no momento, os grupos sanguíneos A, B e O, principalmente, estão abaixo da capacidade recomendada. De acordo com o diretor geral da Hemoba, Luiz Catto, a campanha de Natal é uma oportunidade de sensibilizar os voluntários para evitar que a redução de doadores coloque em risco a realização de cirurgias eletivas e de emergência.

Coral natalino

Na programação da campanha de Natal, está prevista na quarta-feira (21), às 8h, no posto de coleta do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, a apresentação do coral natalino do Lacen, com a participação do Papai Noel que distribuirá mensagens de agradecimento aos doadores, e a presença da secretária de Saúde do estado, Adélia Pinheiro.

A nova unidade de Coleta e Transfusão (UCT) do HGRS substitui a Agência Transfusional do hospital, agregando os serviços de coleta e processamento do sangue. Projetada para realizar cerca de mil coletas de sangue mensais, conta com quatro poltronas, salas de triagem, sala de pré-estoque, sala de imuno-hematologia e setor administrativo.

Horário de atendimento

Em Salvador, o Hemocentro Coordenador (Av. Vasco da Gama) recebe os doadores de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h30.

No Salvador Norte Shopping, o atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h; nos hospitais do Subúrbio e Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, no Roberto Santos, das 8h às 12h e 13h às 17h.

Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para conferir o horário de atendimento no interior do estado, acesse o site: http://hemoba.ba.gov.br/

Critérios para doação de sangue

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, bem de saúde, descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Cadastro de medula óssea

O cadastro de medula óssea pode ser feito em todos os postos de coleta da Hemoba, na capital e no interior, com a coleta de uma amostra de 5ml de sangue.

Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA).

