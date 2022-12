História e as curiosidades da celebração da Padroeira da Bahia

(Foto: Elson Barbosa / iBahia)

Todo dia 8 de dezembro é celebrado na Bahia o dia da Nossa Senhora da Conceição, popularmente conhecida como Nossa Senhora da Conceição da Praia – a Padroeira do Estado. Muitos não sabem, mas ela foi a primeira santa a chegar em Salvador, trazida de Portugal pelo então governador-geral do Brasil Tomé de Sousa.

A imagem, única em todo mundo na época, foi assentada em uma primeira construção, que, inclusive, as ruínas existem até os dias atuais. A historiadora Rebeca Tárique fala que o primeiro local de adoração à santa foi estruturado no mesmo lugar onde hoje fica situada a Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Comércio, em Salvador.

“Falar de Nossa Senhora de Conceição é, também, falar da própria fundação de Salvador. Quando em 1549 Tomé de Souza vem com suas caravelas fundar a cidade, ele traz consigo a imagem de Nossa Senhora da Conceição – que, inclusive, ele era muito devoto. Na região onde hoje fica localizada a Basílica Santuário da Santa, Tomé de Sousa manda realizar uma construção de taipa para adorar Nossa Senhora”, explica.

(Foto: Elson Barbosa / iBahia)

A exclusividade da imagem santa reinou de forma absoluta até 1946, quando a foi proclamada Padroeira da Bahia. Naquele mesmo ano, a Igreja se tornou Basílica Oficial do Brasil e os devotos ganharam uma segunda imagem, carinhosamente chamada de peregrina.

Uma curiosidade sobre a data especial é que o nome Conceição da Praia surgiu a partir da própria população, pela proximidade que a igreja tem do mar. Segundo alguns relatos, as ondas do mar da região batiam nas pedras do santuário.

A fama da Santa atraiu muitos fiéis e, com isso, foi necessário construir uma igreja maior para abarcar a devoção dessas pessoas. Rebeca Tárique detalha que o local, que hoje é uma Basílica, foi completamente idealizado em Portugal.

Rebeca Tárique (Foto: Elson Barbosa / iBahia)

“As pedras foram trazidas do país português enumeradas para serem edificadas no local. E essa construção durou muitos anos, passando por gerações de arquitetos. Importante destacar que cada parte da igreja tem uma história. Por exemplo, o teto tem uma técnica ilusionista, tem a rosa dos ventos aqui também. Então podemos ver que é uma concepção barroca, pensada e idealizada para a devoção ”, ressalta a historiadora.

Celebração Nossa Senhora da Conceição

Tradicionalmente, fiéis se reúnem para adorar Nossa Senhora da Conceição no dia 08 de dezembro. No entanto, há uma preparação para a festa, o novenário, entre os dias 29 de novembro e 07 de dezembro.

No dia da celebração, são realizadas missas e uma procissão pelas ruas do Comércio de Salvador. Este ano, a Arquidiocese de Salvador estabeleceu como tema central “Olha a estrela, invoca Maria, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padroeira da Bahia”.

(Foto: Elson Barbosa / iBahia)

O ponto alto do festejo é a Solene Celebração Eucarística, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, que acontece às 9h.

Logo após, acontece a tradicional procissão com as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José pelas principais ruas do Comércio, retornando para a Basílica, onde há a bênção com o Santíssimo Sacramento.

Marília Gabriela (Foto: Elson Barbosa / iBahia)

A juíza da Irmandade da igreja, Marília Gabriela, destaca que a cor escolhida para as rosas da ornamentação do andor foi a branca em sinônimo de paz.

“Nós, infelizmente, estamos vivendo em um mundo com muita violência e a escolha da cor branca foi para simbolizar tudo de bom que precisa estar em nossa vida”, explica.

Cabe destacar que, acima de tudo, a Festa de Nossa Senhora da Conceição é um momento de unir a fé, a emoção e, claro, a alegria do povo baiano.

