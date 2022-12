Hit de Mariah Carey de 1994 chega ao topo das paradas

Foto: YouTube

Cada um tem a Simone que merece. Se a música de fim de ano no Brasil é ‘Então É Natal’, uma versão de ‘The War Is Over’, feita por Simone, nos Estados Unidos, o hino da temporada natalina é de Mariah Carey com ‘All I Want For Christmas Is You’.

O sucesso da norte-americana é tanto, que seu lugar no Hot 100 da Billboard no final de ano é garantido, e em 2022, faltando pouco mais de uma semana para o Natal, a artista já alcançou o 1º lugar.

Os charts já foram dominados por canções de Natal, e Mariah é seguida de Brenda Lee com ‘Rockin Around The Christmas Tree’, Bobby Helms com ‘Jingle Bell Rock’ e Burl Ives com ‘A Holly Jolly Christmas’.

A canção também é famosa no Brasil e durante o fim de ano é certa de tocar nas playlists dos shoppings que entram no clima de Natal.

O hit de Mariah foi lançado em 1994 como single principal de quarto álbum de estúdio da artista, o Merry Christmas (1994).

Desde então vem batendo recordes, o de 10,82 milhões de execuções no Spotify em 2018, o prêmio Million da Recording Industry Association of Japan (RIAJ) em 1994 e 2008, além do título a Mariah de “Rainha do Natal”.

