Homem considerado pela polícia um dos maiores assaltantes de ônibus de Salvador é preso

Foto: Divulgação/Polícia Civil

O homem considerado pela Polícia Civil como um dos maiores assaltantes de ônibus de Salvador e Região Metropolitana, foi preso nesta segunda-feira (19), na Ladeira do Cabrito.

De acordo com a polícia, o homem costumava assaltar coletivos intermunicipais e interestaduais, além de agir na BR-324 e Linha Verde. Diversas vítimas reconheceram o acusado.

O diretor do diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), delegado Arthur Gallas, informou que há 11 meses o homem estava sendo investigado.

“É uma investigação de mais de 11 meses. Solicitamos ao Judiciário o mandado de prisão que foi concedido e tentamos captura-lo outras duas vezes em Dias D’Ávila e em Simões Filho, onde ele conseguiu fugir, mas desta vez, conseguimos cumprir o mandado e trazer paz para a sociedade”, informou o diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), delegado Arthur Gallas.

A prisão foi feita por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). O homem foi encaminhado para a sede do Gerrc, onde foi ouvido e encaminhado para o o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para passar por exames de corpo de delito. Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.