Homem é espancado por grupo na região do Festival Virada

Foto: Divulgação / SSP-BA

Um homem foi espancado por um grupo de pessoas na região da Arena Daniela Mercury, onde é realizado o Festival Virada em Salvador. Após a agressão, a vítima foi internada no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Até a tarde desta sexta-feira (30) ninguém havido sido preso.

De acordo com o g1, a vítima se chama Yuri e trabalha como cabelereiro no bairro da Boca do Rio, localidade onde o festival é realizado. Ele teria sido assaltado e o celular foi roubado. O homem teria ido atrás do suspeito para recuperar o aparelho, o que motivou a agressão.

De acordo com a Polícia Civil, imagens das câmeras da região estão sendo analisadas pela 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio, a fim de identificar os suspeitos.

A Polícia informou que a vítima passou pelo setor de ortopedia do hospital e irá realizar exames médicos.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.