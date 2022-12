Homem é flagrado com 167kg de maconha em carro em Feira

Foto: Divulgação / PRF

Um homem foi flagrado transportando 167 quilos de maconha dentro do carro, no km 476 da BR 324, trecho de Feira de Santana, cidade a aproximadamente 100 quilômetros de Salvador, na tarde de quinta-feira (15).

Durante a abordagem, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, quando a equipe constatou odor característico de maconha. Diante da situação, os policiais resolveram aprofundar a fiscalização no veículo e encontraram 167 kg da substância entorpecente.

Os policiais constataram ainda que um dos documentos apresentados possuía indícios de adulteração. Questionados pelos agentes, os homens declararam que receberam a droga na cidade de Serrinha e levariam até a cidade de Feira de Santana e que receberiam o valor de R$ 2 mil pelo transporte.

Diante disso, foi constatado a princípio as ocorrências de tráfico de drogas, falsificação de documento público e receptação de veículo. Droga, veículo e envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.