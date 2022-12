Homem é morto após troca de tiros durante ação policial

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi morto durante ação policial na cidade de Tanquinho, região de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, no sábado (3).

De acordo com a Polícia Militar, durante ronda conjunta da Cipe Litoral Norte e policiais militares da 67ª CIPM, do Comando de Policiamento Regional Leste, as equipes foram surpreendidas por homens armados que atiraram contra os policiais.

Ainda segundo a PM, durante a troca de tiros, um homem foi encontrado no chão, baleado, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com a polícia, esse homem estaria em posse de uma metralhadora artesanal calibre 9 mm, um aparelho celular e meio tablete de maconha. Todo material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

