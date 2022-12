Homem é preso após atear fogo e matar companheira na Bahia

Foto: Divulgação / Ascom PC

Uma jovem de 24 anos morreu nesta terça-feira (13), dois dias após ter o corpo incendiado pelo companheiro, na cidade de Canarana, no norte da Bahia. O homem foi preso em flagrante pelo crime também nesta terça.

De acordo com a Polícia Civil, o ataque aconteceu no domingo (11). De acordo com o delegado Alex Nunes Rocha, responsável pelas investigações, o autor do crime arremessou uma substância inflamável e ateou fogo na vítima durante uma discussão.

A jovem, identificada como Yllcare Goncalves dos Anjos, teve queimaduras graves na região da cabeça, pescoço e tórax. Ela chegou a ser socorrida e estava internada em um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o delegado, de acordo com testemunhas o homem já havia agredido a mulher outras vezes. “Depois de praticar o crime ele fugiu para a casa dos pais, local onde foi preso pelas equipes policiais”.

Autuado por feminicídio, o suspeito, que não teve o nome divulgado, passou por exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça.

