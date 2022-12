Homem é preso após jogar óleo quente em companheira na Bahia

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na terça-feira (6) após bater, ferir com um facão e ainda jogar óleo quente na companheira, na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tem 28 anos e contou que as agressões começaram depois que ela questionou o fato do suspeito chegar em casa bêbado.

Segundo a polícia, a mulher teria relatado que o homem deu um tapa no rosto dela e depois foi na cozinha, esquentou o óleo e voltou com a substância e o facão.

Depois de jogar o óleo no lado esquerdo do rosto da vítima, o homem teria atingido o pescoço dela com o facão. A mulher ficou parcialmente desfigurada.

O homem ainda teria quebrado o celular da companheira e a ameaçou de morte. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio.

Após a prisão, o suspeito foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciário, aguardando pela audiência de custódia.

