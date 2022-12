Homem é preso em flagrante suspeito de atropelar sete na Bahia

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um homem foi preso em flagrante suspeito de atropelas sete pessoas em Ubatã, cidade no sul da Bahia. Caso aconteceu na Praça Ruy Barbosa, por volta das 21h50, no sábado (17).

O homem estava embriagado e perdeu o controle da direção do carro. Ele foi detido pelos militares ainda dentro do carro e médicos do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) constataram a embriaguez do condutor.

Ele foi levado para a Delegacia Territorial em Ilhéus e segue preso na unidade.

As vítimas foram encaminhadas pelo SAMU para a Fundação Hospitalar. Não há detalhes sobre o estado de saúde das pessoas feridas.

