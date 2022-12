Homem é preso por ameaçar moradores e postar nas redes sociais

Treze armas de fogo são apreendidas durante Operação Arsenal do Draco (Foto: Ascom PC)

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo, nesta quinta-feira (22), suspeito de ameaçar moradores e postar nas redes sociais em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. A prisão ocorreu durante a Operação Arsenal, que apreendeu pistolas, espingardas, uma submetralhadora e armas de choque.

Na ação, feita por policiais da Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), outros três suspeitos passaram por análise documental para averiguar se há crime de posse ilegal de armas. Até a última atualização desta reportagem, a polícia não havia divulgado o resultado.

De acordo com a Polícia Civil, um grupo de ciganos reiteradamente efetuava disparos com armas de fogo a esmo, na Rua Calencia, em Camaçari. Com o grupo, foram encontradas nove pistolas das marcas Taurus e Glock, quatro armas longas, dentre elas uma submetralhadora, duas armas de choque e diversas munições para distintos calibres.

Todo o material apreendido passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O delegado Yves Correia informou que também investiga se há envolvimento do grupo com outros crimes.

