Homem é preso suspeito de sequestrar comerciante em Salvador

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de sequestrar o dono de um mercado que fica na região de Sussuarana, em Salvador, na noite de quarta-feira (30), na Avenida Paralela.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi resgatada sem ferimentos dentro de um carro, no estacionamento de um centro comercial. Ainda segundo a polícia, o comerciante foi sequestrado por três homens armados por volta das 20h, nas imediações do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Ele foi resgatado próximo de uma loja de material de construção.

Dois suspeitos conseguiram fugir e o terceiro foi preso. Os policiais fizeram rondas na região, mas eles não foram localizados.

