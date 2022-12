Homem morre afogado em praia de Santa Cruz Cabrália

Foto: Reprodução/Street View

Um homem de 34 anos morreu afogado no domingo, após entrar no mar para nadar, em uma praia do distrito de Guaiú, na cidade de Santa Cruz Cabrália, extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi identificado como Mateus Marques da Silva. Segundo informações apuradas pela TV Santa Cruz, o homem era de Minas Gerais e estava no município trabalhando como pintor em um condomínio residencial.

Moradores da região contaram que ele foi levado pela correnteza e não conseguiu sair sozinho. Chegou a ser socorrido por outros banhistas, mas não resistiu.

O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região, que fará as perícias. As guias de remoção foram expedidas pela Delegacia Territorial (DT) de Santa Cruz Cabrália, que acompanha o caso.

