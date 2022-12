Homem morre após invadir prédio e tentar estuprar moradora em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem morreu após se ferir ao se chocar contra uma porta de vidro em um condomínio do bairro de Itapuã, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (23).

Ainda não identificado pela polícia, o homem invadiu o local para tentar estuprar uma mulher. Segundo informações da Polícia Civil, testemunhas revelaram que ele teria tentado estuprar uma moradora e se feriu na fuga.

Ainda de acordo com a PC, o corpo foi removido para o IML e os laudos irão esclarecer a causa da morte. A 1ª DH/Atlântico vai investigar o caso e apurar as circunstâncias do ocorrido.

Segundo informações do g1, a moradora que teve o apartamento invadido é uma inglesa que mora em Salvador há cerca de 1 ano. A vítima já estava dormindo e estava acostumada a deixar a porta do apartamento aberta, o que facilitou a entrada do homem.

Ela gritou por socorro e conseguiu fugir da tentativa de estupro, correu em direção a área da piscina do condomínio e foi seguida por ele. A síndica do prédio revelou à reportagem que a mulher está em choque com a situação.

A Polícia Militar informou ter sido acionada por volta das 1h50 desta sexta-feira (23) e encontraram a porta de vidro quebrada e o corpo do acusado com ferimentos de estilhaços de vidro. A investigação seguirá com a Polícia Judiciária.

