Homens roubam motorista e instrumentos musicais de banda

Homens armados roubaram, na noite de quarta (7), um motorista por aplicatico e, consequentemente, instrumentos musiciais de uma banda a bordo no carro no bairro de Itapuã, em Salvador. O produtor do grupo, que não quis se identificar, informou ao g1 bahia que eles foram atacados quando voltavam de um ensaio.

O assalto aconteceu por volta das 22 horas em uma área residencial. Os integrantes do grupo estava desembarcando quando foram abordados pelos assaltantes. Ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança de moradores.

Ainda segundo o g1 bahia, dois homens armados participaram do crime. Eles fugiram com o veículo do motorista por aplicatico. Além do automóvel, foram levados instrumentos, cartões de crédito, celulares e uma quantia de dinheiro.

Moradores da região, que fica próxima a uma casa de shows, afirmam que essa é uma situação que ocorre com certa frequência. Há alguns anos, um turista espanhol, de 36 anos, foi morto após assalto no bairro de Itapuã, na mesma localidade.

“É uma situação recorrente, devido a frequência dos shows que vem acontecendo”, afirmou um morador.

Em nota, enviada ao g1 bahia, a Polícia Civil informou que as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos autores. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos.

