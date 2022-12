Homens são baleados em ação da PM no Nordeste de Amaralina

Foto: Reprodução/TV Bahia

Dois homens foram baleados durante uma operação da Polícia Militar no bairro de Nordeste de Amaralina, em Salvador, no fim de semana. Nesta segunda-feira (26), familiares e amigos protestaram e denunciaram violência dos policiais durante a ação. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

A operação aconteceu na noite do último sábado (24), véspera de Natal, na localidade conhecida como Capim. As vítimas foram identificadas como Marcelo e Adeilton, de 19 e 34 anos respectivamente. Segundo os moradores da região, os policiais teriam chegado atirando no local.

Após serem baleados, os dois homens foram socorridos e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde seguem internados nesta segunda. Em entrevista à TV Bahia, a irmã de Adeilton disse que ele foi atingido por quatro tiros e passou por duas cirurgias.

“Estávamos em um momento de Natal em família, se divertindo e eles [policiais] chegaram atirando. Se não fosse o pessoal aqui, eles iriam matar meu irmão, dizer que foi troca de tiros e jogar drogas em meu irmão [para armar um flagrante]”, relatou Daiane.

Durante o protesto dessa segunda, a população segurou cartazes com diversas frases como: “queremos paz”, “queremos respeito” e “as crianças não podem brincar”. Também para a reportagem, a mãe de Marcelo disse que a situação é recorrente no local.

“Sempre acontece da mesma maneira. Eles [policiais] vêm por aqui e deixam a viatura do outro lado, fazem um cerco”, explicou Ivani.

Daiane criticou o modo como os policiais agiram na região. “Eles [policiais] têm que fazer o trabalho deles, não é [ir] chegando e atirando, porque ninguém aqui é vagabundo. Todo mundo aqui trabalha”.

“Uma coisa é chegar e falar: ‘estamos aqui abordando, verificando’. Agora chegar atirando… Cadê os tiros? Cadê a arma? Meu irmão está lá no hospital com quatro balas, passou por duas cirurgias, está de sonda. Como vai ser a vida da minha família agora? E os gastos que a gente vai ter?”, questionou.

Segundo a PC, o Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) esteve no HGE após ser acionado com a entrada dos homens no hospital, e obtiveram informações preliminares sobre o caso. A situação segue sendo apurada e policiais militares que participaram da operação serão ouvidos.

O que diz a PM

Em nota, a PM disse:

“Durante a intensificação de policiamento na localidade de Serra Verde, no Nordeste de Amaralina, na noite de sábado (24), guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico localizaram indivíduos armados que, ao avistarem as equipes, efetuaram disparos de arma de fogo contra as guarnições. Conforme informações da unidade houve revide, mas os suspeitos fugiram. Minutos depois, em outra localidade, conhecida por Alto do Capim, populares informaram haver um indivíduo ferido por arma de fogo, sem indicação de autoria ou circunstância. Os militares prestaram socorro e encaminharam o ferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Em outro ponto, conhecido por Cracolândia, uma guarnição foi acionada para atendimento de um indivíduo ferido em via pública, também encaminhado pelos policiais para o HGE. As ocorrências foram registradas no posto policial da unidade de saúde”.

