Homens são presos com 2 toneladas de maconha na Bahia

Foto: Divulgação / Polícia Militar

Quatro homens foram presos e aproximadamente duas toneladas de maconha foi apreendida na sexta-feira (9) na cidade de Feira de Santana, localizada a cerca de 100 km de Salvador. A Polícia Militar da cidade, responsável pela ação, informou que a droga estava em um caminhão frigorífico, que saiu do Paraná (PR).

A maconha, distribuída em 1.279 tabletes – cada uma com cerca de 1 kg – , estava escondida em um teto falso do veículo que transportava frango. Ainda segundo a PM, durante uma ronda no bairro Campo Limpo, os agentes de segurança flagraram o momento em que a droga era retirada do teto falso.

O caminhão tinha como destino Salvador, mas a droga iria ser deixada em Feira.

Foto: Divulgação / Polícia Militar

O motorista do caminhão e três suspeitos de receptação foram encaminhados para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), no Complexo Policial do bairro Jomafa, também em Feira de Santana. A droga foi levada para o mesmo local.

Dois carros e uma motocicleta também foram apreendidos e a polícia suspeita que esses veículos eram usados com batedores, pessoas que seguiam em caravana com objetivo de proteger a carga.

O material perecível que também era levado no caminhão (frango e e salsichas) foram apreendidos. No entanto, a nota fiscal do produto foi apresentada pelo motorista do caminhão.

