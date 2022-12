Hospital Espanhol triplica número de leitos para Covid-19

Foto: Pablo Vasconcelos/TV Bahia

O Hospital Espanhol, localizado no bairro da Barra, em Salvador, triplicou o número de leitos exclusivos para Covid-19 e voltou a operar com 240 vagas nesta sexta-feira (2). Três semanas atrás o número de leitos era de 80.

Segundo a unidade, o aumento da capacidade foi preciso para atender à alta de demanda de casos da doença ocorrida nos últimos dias na Bahia. Dos 240 leitos em funcionamento, 120 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 120 de enfermaria.

O número atual é, de acordo com o hospital, o mesmo já oferecido nas outras quatro ondas desta pandemia, desde 2020, quando a unidade começou a funcionar como um Centro de Tratamento de referência no estado para Covid-19.

Nesta sexta, apesar do aumento de leitos disponíveis para tratamento da doença, a ocupação durante a tarde chegou a 73% nas UTIs e 78% nas enfermarias. De cada 10 pacientes internados, 8 não estão com o seu ciclo vacinal completo com as 4 doses.

Conforme o hospital, estas taxas são rotativas, porque o fluxo da Regulação está em alta, e o Hospital segue recebendo pacientes Regulados de outras unidades de saúde da capital, da região metropolitana e do interior do estado.

Desde abril de 2020, o Hospital Espanhol já deu alta a cerca de 5mil pacientes curados da Covid-19.

