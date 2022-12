Hospital Martagão Gesteira fecha leitos de UTI por falta de recurso

Foto: Divulgação

O Hospital Martagão Gesteira, que fica localizado no Tororó, em Salvador, fechou 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por falta de recursos para manter os equipamentos. A informação foi divulgada pela assessoria da unidade de saúde nesta segunda-feira (5). O período em que os leitos pararam de funcionar não foi detalhado.

Com a baixa, de acordo com o hospital, que é considerado o maior do Norte e Nordeste do setor pediátrico, atualmente estão em operação 30 leitos de UTI. Contudo, há o risco de outros também serem fechados, porque representam prejuízo para a unidade.

Em nota, a instituição informou que um leito desse tipo custa cerca de R$ 2,4 mil por dia, porém o hospital filantrópico somente recebe R$ 1,2 mil para cobrir os custos diários. Juntando os 30 leitos em operação na unidade, o prejuízo mensal é de R$ 891 mil, que já ameaça o funcionamento de toda unidade hospitalar, informou o hospital.

Ainda em nota, o Martagão informou que está em tratativa com os poderes públicos para evitar que novos leitos sejam fechados. Reforçou também que “empreenderá todos os esforços necessários para evitar novos fechamentos e o consequente prejuízo à população pediátrica do Estado”.

