Humanitas realiza aplicação de provas do Vestibular de Medicina 2023

A Fundação Vunesp aplica na tarde de hoje (4) as provas do Vestibular de Medicina 2023 da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos (Humanitas). De acordo com o edital, a aplicação será das 14h às 19 horas (horário de Brasília).

Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 14 horas e não será permitido o ingresso de candidatos após esse horário. Para ter acesso às salas de aplicação do exame, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto. Os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tinta preta.

Conforme o edital, os locais de prova serão nas cidades de São Paulo e São José dos Campos (SP). Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por realizar o processo seletivo.

Devido à pandemia da Covid-19, a instituição recomenda que os candidatos usem máscaras como medida preventiva, considerando as orientações dos órgãos de saúde e o aumento do número de casos de pessoas contaminadas.

De acordo com o edital, a avaliação contará com três provas sobre assuntos do Ensino Médio, com a seguinte composição:

Prova I: 8 questões dissertativas de Química e Biologia;

Prova II: 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física;

Prova III: Redação em Língua Portuguesa.

Vestibular de Medicina

Ao todo, a Humanitas está ofertando 60 vagas no curso de Medicina (período integral) para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está marcada para o dia 22 de dezembro, a partir das 15h. As matrículas dos convocados em 1ª chamada deverão ser feitas nos dias 4 e 5 de janeiro de 2023, das 8h às 15h, de forma presencial.

Veja mais detalhes na página do vestibular.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fuvest aplica provas da 1ª fase do Vestibular 2023 para mais de 114 mil candidatos na tarde de hoje (4); saiba mais.