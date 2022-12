Humberto Carrão curte férias em Salvador com Regina Casé

Foto: Reprodução/ Instagram

O ator Humberto Carrão está de férias na Bahia. Destaque na novela ‘Todas as Flores’, primeira trama original do Globoplay, o galã desembarcou em Salvador e curte a companhia de Regina Casé em alguns passeios pela cidade.

Na redes sociais, Carrão compartilhou registros da primeira noite na capital, com visitas ao Pelourinho e a tradicional missa da terça-feira na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

O registro também foi compartilhado por Casé, que comemorou estar em solo baiano ao lado da família e de amigos. “Dançamos, cantamos, beijo e abraçamos meio mundo. Não tem felicidade maor do que trazer quem se ama nos lugares que mais se adora”, escreveu.

A parceria entre os dois já dura duas novelas. A primeira, em ‘Amor de Mãe’, onde a dupla chegou a viver uma relação de mãe e filho até descobrir que o filho perdido se tratava do personagem de Chay Suede.

Livre, leve e solto

Desta vez, a passagem de Carrão pela Bahia acontece sem o “bambolê” no dedo. O ator entrou para o time dos solteiros em agosto deste ano ao colocar um ponto final no casamento com a também atriz Chandelly Braz, após 10 anos juntos.

A separação do ator teve uma grande repercussão nas redes sociais e gerou incômodo ao artista. “Foi machista. Essa exaltação do solteiro… A coisa não é dividida da mesma forma para os dois lados”, declarou em entrevista ao jornal ‘O Globo’.

Desde o término, Carrão não foi visto com nenhum affair publicamente.

