Humorista Fábio Rabin diz ter sido detido durante Copa no Catar

O humorista Fábio Rabin disse, em um vídeo que circula nas redes sociais, ter sido detido durante a Copa no Catar na segunda-feira (5). O brasileiro foi solto em seguida, de acordo com vídeos postados posteriormente por ele.

Segundo Rabin, ele estava a caminho do estádio 974 para assistir ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final, quando foi detido. Ele diz no vídeo que não foi informado sobre o motivo de sua detenção e afirmou que foi questionado diversas vezes se estava sóbrio.

O vídeo em que Rabin afirma ter sido preso circula nas redes sociais, mas não está disponível nos perfis dele. Nas imagens, Rabin aparece chorando, falando palavrões e xingando autoridades catares.

Depois, por meio das redes sociais, Rabin publicou um vídeo dentro do hotel tranquilizando os seguidores. “Tentei me comunicar com os locais, sobre o ingresso e o setor que eu estava, mas não deu certo. Acabei ficando preso numa salinha, me desesperei. Minha ‘arma’ foi ligar uma live ali”, disse.

O humorista ficou conhecido depois de participar do “Comédia Ao Vivo”, que já teve entre seus integrantes comediantes como Danilo Gentili, Dani Calabresa e Marcelo Adnet. Ele também foi parte do elenco de humorísticos da RedeTV! e da MTV.

