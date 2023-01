Humorista Filipe Fernandes Pontes é preso após bater na mãe

Foto: Divulgação

O humorista Filipe Fernandes Pontos, de 36 anos, foi preso em flagrante neste sábado (31) após ter agredido a própria mãe em Ribeiro Preto, interior de São Paulo.

De acordo com o g1, o caso foi registrado em boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como violência doméstica, ameaça, injúria e vias de fato. Filipe agora passará por audiência de custódia.

Segundo o boletim de ocorrência, as agressões aconteceram no início da manhã deste sábado no apartamento onde a família mora. Quando a Polícia chegou ao local encontrou o irmão de Filipe tentando o conter.

O irmão informou aos policiais que Filipe chegou em casa alterado e começou a ofender a mãe, segundo o g1. A mulher, então, pediu que ele fosse descansar e, neste momento, o humorista começou a agredi-la.

O boletim informa que Filipe pegou a mãe pelo pescoço e a enforcou. O irmão mais novo do humorista acordou e foi socorrer a mãe, mas foi empurrado e ameaçado de morte pelo agressor.

A mãe e o irmão do comediante disseram que ele ameaçou atear fogo no apartamento e voltou a fazer ameaças de morte. Na delegacia, a mãe de Filipe informou que deseja adotar medida protetiva de urgência contra o filho.

Em março, o humorista havia sido indiciado no Rio de Janeiro por lesão corporal culposa qualificada no trânsito por conduzir o veículo sob influência de álcool e por não prestar socorro. À época, ele negou as acusações.

Filipe Pontes fez parte do elenco do “Zorra Total” nas temporadas de 2014 e 2015. O humorista também acumula passagens no “Pânico na Band” e no “Legendários”, além de participações em programas como “The Noite”, “Domingão do Faustão”, “Programa do Jô” e “Altas Horas”.

