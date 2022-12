Ícaro Silva diz ter sido deixado em hospital pela mãe após parto

Foto: Globo

O ator Ícaro Silva surpreendeu com um relato no programa ‘Altas Horas’, exibido na madrugada deste domingo (11). Em conversa com Serginho Groisman, o artista falou sobre a origem de seu nome e revelou um momento triste vivido em família.

Segundo Ícaro, sua mãe teve depressão pós parto e o “abandonou” no hospital, por ter achado ele “feio”. Na ocasião, o ator explicava que seu nome tinha sido escolhido pelo pai, que é fã da mitologia grega.

Pouco tempo após o parto, o artista fala que a mãe deixou o local afetada pela depressão, e retornou “dois dias depois e se tornou uma mãe coruja”.

A mãe coruja já chegou a arrancar lágrimas de Ícaro na TV aberta após o ator ganhar o ‘Show dos Famosos’ no Domingão, na época em 2017. Na ocasião, dona Josefa relembrou um episódio traumático de quando o ator tinha 8 anos e socorreu a mãe que havia acabado de ser atingida com um tiro.

“Eu não esperava dividir essa história nunca. Eu não acho que a gente tem que perpetuar histórias de violência com criança, e não sei nem o que dizer. Minha irmã que é empresária, e está fazendo mestrado na Alemanha, fala 4 línguas, e é uma mulher maravilhosa. E eu aqui no maior programa do Brasil, isso só é possível por causa da minha mãe.”

