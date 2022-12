Icatu abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

A companhia Icatu atua no setor de seguro de vida, gestão de recursos e em vários outros segmentos. Atualmente a companhia leva suas atividades a mais de 5 milhões de clientes. Neste momento, várias vagas de emprego foram divulgadas. Confira.

A empresa Icatu foi criada com o intuito de acompanhar as pessoas em todas as fases de suas vidas, ou seja, auxiliá-las a proteger o seu presente e a planejar o seu futuro. Através do seu serviços, a empresa oferece uma qualidade de vida melhor aos seus clientes.

Desde a sua criação em 1930, muitas coisas mudaram dentro da companhia, hoje suas atividades chegam em todo o Brasil e a empresa é referência em seu segmento. Para continuar auxiliando as famílias brasileiras, a Icatu busca por novos colaboradores. Confira, a seguir, a oportunidade aberta.

Analista de Resseguros – Rio de Janeiro.

Requisitos e qualificações – Ensino Superior completo na área de economia ou semelhantes, Experiência na função, conhecimento financeiro e inglês intermediário.

Como se candidatar

Se você possui todos os requisitos exigidos pelas seguradoras e possui interesse em participar do processo seletivo, é simples. Basta entrar no site 123empregos e seguir as orientações para realizar o encaminhamento do currículo para análise.

A Icatu busca por profissionais qualificados e talentosos, que possuem a intenção de crescer e se desenvolver no ambiente de trabalho, cooperando positivamente nos resultados da empresa.

