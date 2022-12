Idosa é presa após torturar suposta amante do marido na Bahia

Foto: Ascom-PC

Uma mulher de 61 anos foi presa, nesta quinta-feira (22), no município de Mortugaba, a 740 quilômetros de Salvador, após torturar suposta amante do marido, obrigar ela a sair nua de casa, filmar e divulgar todo o crime. Segundo a polícia, a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência da investigada.

A filha da suspeita, de 29 anos, teria ajudado a mãe a cometer os crimes e está foragida. De acordo com as investigações da DT de Mortugaba e da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), a idosa e a filha acusavam a vítima de ter um relacionamento extraconjugal com o esposo da suspeita.

A apuração do crime apontou que a dupla, inclusive, retirou as roupas da vítima após a tortura, obrigando-a a sair nua da casa da investigada. Com vídeos produzidos pelas próprias suspeitas, que foram divulgados, a Polícia Civil solicitou os mandados de prisão, deferidos pela Vara de Jurisdição Plena de Jacaraci no último dia 15 de dezembro.

A mulher de 61 anos foi presa pelos crimes de tortura e divulgação de cena de nudez sem autorização. Segundo a polícia, as investigações continuam para o cumprimento da determinação judicial contra a filha da idosa, que estaria no estado de São Paulo.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.