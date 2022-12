Idosa passa mal e é resgatada após vizinhos perceberem ‘sumiço’

Uma idosa foi resgatada por policiais após vizinhos perceberem sumiço dela no prédio, na madrugada de domingo (18), em Salvador. Uma guarnição da 12ª CIPM acessou o apartamento, que fica na Rua Juiz Rosalvo Torres, bairro do Rio Vermelho, pela janela com uma escada.

Os militares foram acionados pelos vizinhos, que suspeitavam que a senhora estivesse precisando de socorro, pois ela mora sozinha e estava ausente por mais de 24 horas. Além disso, ela não respondia aos chamados e o cão latia muito.

Os PMs tentaram entrar em contato, mas não tiveram resposta. Com uma escada, eles conseguiram acessar o quarto no primeiro andar. Ao abrir a janela, o policial ouviu a idosa, que pediu socorro com muita dificuldade. Ela havia passado mal e não conseguia se mover na cama.

A PM chamou o Samu, que, ao chegar ao local, prestou os primeiros socorros e a encaminhou para uma unidade médica da capital. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dela.

