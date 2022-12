Idoso de 69 anos é preso com mais de 15kg de maconha em Salvador

Foto: Divulgação Polícia Militar

Um idoso de 69 anos foi preso, na segunda-feira(19), com 18kg de maconha. O caso aconteceu em Periperi, no subúrbio de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, após denúncia, a PM foi até a casa do idoso, onde encontrou a droga guardada dentro de um tanque de água.

Segundo as testemunhas, o homem estava vendendo a droga nas imediações da Praça do Sol. Além da droga armazenada, também foi apreendida uma quantidade não informada junto com idoso.

Além disso, o homem informou que dentro da residência havia mais droga, além dos 18kg encontrados.

Feira de Santana

Foto: Divulgação SSP

Em Feira de Santana, cidade a cerca de 100km de Salvador, cerca de 10kg de maconha foram encontrados em um matagal, no bairro de Lagoa Salgada.

Segundo a PM, a maconha estava enterrada em um recipiente e o local foi descoberto após a fuga de dois homens.

O material foi levado à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) do município. Os suspeitos seguem sendo procurados.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.