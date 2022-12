Idoso de 70 anos fica ferido após varanda desabar em Salvador

Foto: Divulgação/Codesal

Um idoso de 70 anos ficou ferido depois que a varanda da fachada de uma casa caiu, nesta sexta-feira (9), no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a vítima teve escoriações leves.

A varanda ficava no primeiro andar do prédio. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) foi acionada para demolir o que sobrou da estrutura e a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) para a remoção do material.

Segundo a Codesal, a região onde aconteceu o acidente foi isolada até a conclusão do trabalho. Ainda não se sabe o que provocou a queda da estrutura. No entanto, ainda conforme o órgão, a construção era irregular.

